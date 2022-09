Formula 1, Red Bull indagata per aver sforato il tetto al budget: da una multa alla sospensione, ecco quali sanzioni rischia dopo l’inchiesta (Di venerdì 30 settembre 2022) La bufera è scoppiata improvvisamente all’alba del GP di Singapore: la Red Bull è uno dei due team indagati per presunte violazioni nel 2021 delle regole sul budget cap, ovvero il tetto-costi che limita le spese delle scuderie di Formula 1, così da garantire più equilibrio in pista. I sospetti iniziali lanciati da Toto Wolff e Mattia Binotto, così, potrebbero avere un fondamento. Dalla Germania, il sito Auto Motor Und Sport ha anticipato la notizia: sia il team anglo-austriaco che l’Aston Martin avrebbero superato di molto il limite fissato di 145 milioni di dollari. Che sarebbe dovuto scendere a 140 milioni quest’anno, ma che è stato innalzato più o meno alla stessa cifra grazie alla deroga del 3,1% concessa dalla Fia, per l’aumento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) La bufera è scoppiata improvvisamente all’alba del GP di Singapore: la Redè uno dei due team indagati per presunte violazioni nel 2021 delle regole sulcap, ovvero il-costi che limita le spese delle scuderie di1, così da garantire più equilibrio in pista. I sospetti iniziali lanciati da Toto Wolff e Mattia Binotto, così, potrebberoe un fondamento. DGermania, il sito Auto Motor Und Sport ha anticipato la notizia: sia il team anglo-austriaco che l’Aston Martin avrebbero superato di molto il limite fissato di 145 milioni di dollari. Che sarebbe dovuto scendere a 140 milioni quest’anno, ma che è stato innalzato più o menostessa cifra graziederoga del 3,1% concessa dFia, per l’aumento ...

