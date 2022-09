FORMULA 1 IN ESCLUSIVA SKY FINO AL 2027. LA PAY TV BRINDA: “QUASI IL 40% PER MONZA” (Di venerdì 30 settembre 2022) Sky e FORMULA 1, il sodalizio continua. Almeno FINO al 2027 le gare saranno infatti trasmesse in ESCLUSIVA Sky in tutti i Paesi in cui il gigante delle pay tv è presente. Sia le gare che le prove libere andranno in onda su Sky Sport FORMULA 1, in streaming su Now e in differita su Tv8 che trasmetterà anche alcune gare in diretta come il Gran Premio di MONZA che ha sfiorato il 40% tra pay e free. Il racconto continuerà ad essere all’avanguardia, con studi tecnologici, i GP anche in 4K, grande competenza al commento e un’ampia copertura su Sky Sport24 e sulle piattaforme digitali e social di Sky Sport, con news, clip e analisi approfondite, per raccontare da vicino tutto ciò che ruota intorno al mondo della F1. Le dichiarazioni di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 30 settembre 2022) Sky e1, il sodalizio continua. Almenoalle gare saranno infatti trasmesse inSky in tutti i Paesi in cui il gigante delle pay tv è presente. Sia le gare che le prove libere andranno in onda su Sky Sport1, in streaming su Now e in differita su Tv8 che trasmetterà anche alcune gare in diretta come il Gran Premio diche ha sfiorato il 40% tra pay e free. Il racconto continuerà ad essere all’avanguardia, con studi tecnologici, i GP anche in 4K, grande competenza al commento e un’ampia copertura su Sky Sport24 e sulle piattaforme digitali e social di Sky Sport, con news, clip e analisi approfondite, per raccontare da vicino tutto ciò che ruota intorno al mondo della F1. Le dichiarazioni di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di ...

