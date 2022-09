Fontana | Il rapporto fiduciario con Letizia Moratti si è incrinato

(Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - "Essendo io il garante della coalizione in Lombardia e per senso di responsabilità rispetto al momento politico nazionale che stiamo vivendo, mi riservo di prendere una decisione definitiva" sulla vicepresidente"dopo un confronto con i leader del centrodestra". A renderlo noto è il presidente della Regione Lombardia, Attilio, dopo un confronto con la sua vice. È terminato dopo quasi un'ora il faccia a faccia tra il governatore della Regione Lombardia Attilioe la sua vice. "Questa sera ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro, sul piano ...

... in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro rapporto fiduciario, sul piano del posizionamento politico, si è incrinato', ha detto Fontana al termine dell'incontro. La resa dei conti è rimandata. Ma, come prevedibile, l'incontro di quasi un'ora tra il presidente lombardo Attilio Fontana e la vice e assessora al Welfare Letizia Moratti da chiarificatore ...