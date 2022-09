Follow the Money: ecco chi ha finanziato la campagna elettorale di Fratelli d’Italia (Di venerdì 30 settembre 2022) Non ci sono top investors di primo piano, aziende conosciute o fan accaniti. Insomma mancano gli equivalenti del finanziere Davide Serra o dell’imprenditore Lupo Rattazzi per Matteo Renzi. Eppure per Fratelli d’Italia sono arrivate risorse preziose dalle aziende, pari a 115mila euro, nel mese e poco più di campagna elettorale. La mappa va dal Nord, da Milano, e arriva fino ad Arzano, in provincia di Napoli, intersecando sia il settore delle costruzioni alla produzione della carta. Mondi vari, che per la prima volta finanziano la politica. C’è poi il prevedibile passaggio tra gli amici balneari del Twiga, gestito dalla coppia Briatore-Santanchè che ha inviato un bonifico da 26mila euro, il 16 agosto. Imprese per Giorgia Le aziende che hanno sostenuto il partito di Giorgia Meloni, attraverso le elargizioni liberali ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) Non ci sono top investors di primo piano, aziende conosciute o fan accaniti. Insomma mancano gli equivalenti del finanziere Davide Serra o dell’imprenditore Lupo Rattazzi per Matteo Renzi. Eppure persono arrivate risorse preziose dalle aziende, pari a 115mila euro, nel mese e poco più di. La mappa va dal Nord, da Milano, e arriva fino ad Arzano, in provincia di Napoli, intersecando sia il settore delle costruzioni alla produzione della carta. Mondi vari, che per la prima volta finanziano la politica. C’è poi il prevedibile passaggio tra gli amici balneari del Twiga, gestito dalla coppia Briatore-Santanchè che ha inviato un bonifico da 26mila euro, il 16 agosto. Imprese per Giorgia Le aziende che hanno sostenuto il partito di Giorgia Meloni, attraverso le elargizioni liberali ...

