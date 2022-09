Fisco: dai giovani commercialisti tre proposte al prossimo governo (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Tre proposte al governo che verrà: una razionalizzazione del calendario fiscale, la detassazione dei redditi degli under 30 e la revisione del DLgs. 139/2005. Le ha lanciate il presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, Matteo De Lise, nel corso del convegno nazionale 2022 di categoria, che si è tenuto a Roma e ha riunito mille professionisti. “Dopo mesi di confronti e proposte, siamo pronti a passare ai fatti”, ha spiegato De Lise. “E lo faremo coinvolgendo migliaia di professionisti, imprenditori e cittadini con iniziative popolari su proposte che riteniamo prioritarie per il rilancio dell’Italia”, ha continuato il numero uno dell’Ungdcec. Si parte dal calendario fiscale: “Quello odierno -ha spiegato De Lise- è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Trealche verrà: una razionalizzazione del calendario fiscale, la detassazione dei redditi degli under 30 e la revisione del DLgs. 139/2005. Le ha lanciate il presidente dell’Unione nazionaledottoried esperti contabili, Matteo De Lise, nel corso del convegno nazionale 2022 di categoria, che si è tenuto a Roma e ha riunito mille professionisti. “Dopo mesi di confronti e, siamo pronti a passare ai fatti”, ha spiegato De Lise. “E lo faremo coinvolgendo migliaia di professionisti, imprenditori e cittadini con iniziative popolari suche riteniamo prioritarie per il rilancio dell’Italia”, ha continuato il numero uno dell’Ungdcec. Si parte dal calendario fiscale: “Quello odierno -ha spiegato De Lise- è ...

carlosantaroni2 : RT @DanielaBartole1: @scenarpolitici I dati scaturiscono dai rilievi sull’occupazione riconoscibile non su quella occulta di chi è invisibi… - DanielaBartole1 : @scenarpolitici I dati scaturiscono dai rilievi sull’occupazione riconoscibile non su quella occulta di chi è invis… - JackTerron : il fisco italiano assume caratteri estorsivi. nei confronti di tutti: ricchi, poveri, singoli cittadini, grandi azi… - Crypto_Fisco : @Gualtierowalter Io infatti propongo una soluzione alternativa, anche proprio per il motivo da te citato e sono pro… - SeacSpa : Codice tributo per il bonus imprese turistiche acquistato dai cessionari ?? -