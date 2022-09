Fiorentina, il doppio annuncio spiazza: Italiano lancia l’allarme (Di venerdì 30 settembre 2022) Italiano in conferenza lancia un doppio allarme: la sosta per le Nazionali rovina i piani in vista della sfida contro l’Atalanta. La Fiorentina di Vincenzo Italiano è al lavoro per ripartire dopo la sosta per le Nazionali. La formazione di Vincenzo Italiano è pronta a dare battaglia al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 settembre 2022)in conferenzaunallarme: la sosta per le Nazionali rovina i piani in vista della sfida contro l’Atalanta. Ladi Vincenzoè al lavoro per ripartire dopo la sosta per le Nazionali. La formazione di Vincenzoè pronta a dare battaglia al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

PCossu : RT @PasdaranFiSud: @isatovaglieri Nella Heimat fiorentina e toscana non è MAI stato il benvenuto. Il #PD è roba da talijani. La #Lega invec… - PasdaranFiSud : @isatovaglieri Nella Heimat fiorentina e toscana non è MAI stato il benvenuto. Il #PD è roba da talijani. La #Lega… - tuttoatalanta : Atalanta-Fiorentina, il doppio ex Ariatti: 'E' una Dea che ha tenuto ancora alto il livello, nonostante le cessioni… - tuttoatalanta : Atalanta-Fiorentina, il doppio ex Piccini: 'L'infortunio alla rotula mi ha rovinato la carriera'.… - dariopelle3 : Non una cifra a caso, più del doppio rispetto a quanto percepito da #Vlahovic l'annata precedente (600mila €). Trop… -