Figli di vittime di crimini domestici, firmato il protocollo (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Aiutare bambini e ragazzi Figli di vittime di crimini domestici a recuperare la serenità e una vita quanto più possibile normale. Sono queste le intenzioni alla base del protocollo d'intesa firmato dal Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, e la Cooperativa Sociale Irene 95, ente capofila del progetto Respiro che si occupa proprio dei cosiddetti "orfani speciali". La realtà dei cosiddetti orfani speciali, Figli di vittime di crimini domestici, è complessa ma sommersa visto che non esistono stime ufficiali sull'effettivo numero di casi. Si tratta di ragazzi che hanno perso in qualche modo entrambi i genitori, con uno dei due ammazzato in maniera violenta dal partner ...

