Ferrari davanti a tutti nelle libere di Singapore

DReinato : RT @quattroruote: #F1, uno-due #Ferrari nelle prove libere del Gran Premio di #Singapore, con Sainz davanti a Leclerc --> - quattroruote : #F1, uno-due #Ferrari nelle prove libere del Gran Premio di #Singapore, con Sainz davanti a Leclerc -->… - fuoripistanet : FP2 Singapore: Ferrari davanti a tutti, 3° Russell - MessaggeroSport : #SingaporeGP, prove libere 2: Ferrari davanti con Sainz e Leclerc, ma la Mercedes resta in agguato #Formula1 - Gazzettino : GP Singapore, prove libere 2: Ferrari davanti con Sainz e Leclerc, ma la Mercedes resta in agguato -

Resta saldo il trio di testa in questa prima sessione di prove libere, la classifica dei giri veloci vede la Red Bull di Max Verstappenall'Alpine di Fernando Alonso e alladi Carlos ...Sainz firma il miglior tempo nel pomeriggioa Leclerc MARINA BAY (SINGAPORE) - Sono le duedi Carlos Sainz e Charles Leclerc a primeggiare nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. Lo spagnolo fa ...Singapore, 30 set. - (Adnkronos) - Dominio Ferrari nelle seconde prove libere del Gp di Singapore sul circuito di Yas Marina. Lo spagnolo Carlos Sainz è il più veloce con il tempo di 1'42"587 davanti ...Il caotico venerdì di prove a Marina Bay si chiude con Carlos Sainz davanti a tutti nelle FP2 del GP Singapore e con una doppietta Ferrari. In una sessione in ...