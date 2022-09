Ferrari davanti a tutti nelle libere di Singapore

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 settembre 2022) MARINA BAY () (ITALPRESS) – Sono le duedi Carlos Sainz e Charles Leclerc a primeggiare nella seconda sessione di provedel Gran Premio di. Lo spagnolo fa segnare il miglior tempo di giornata, 1'42?587, riuscendo a migliorarsi in particolare nell'ultimo settore. Leclerc, rimasto ai box nella prima parte della sessione per sistemare la propria vettura, si deve accontentare del secondo posto (1'42?795), fatto registrare peraltro con gomma gialla. Anche Max Verstappen è costretto per lungo tempo a rimanere fermo ai box e chiude in quarta posizione con 1'42?926. Tra ilsta e il campione olandese si insedia, al terzo posto, la Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton, protagonista delle prime prove(era stato il più veloce in 1'43?033, ...