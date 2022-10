Ferrara asfalta Cassano | “Taci | Maradona uno come te non l’avrebbe mai voluto Tu prendevi il biberon quando vincevamo”

(Di venerdì 30 settembre 2022)risponde a. L’ex difensore del Napoli su Instagram risponde per le rime a fantantonio Cirorisponde a, il fantasista di Bari vecchia ha scatenato una vera e propria polemica con le sue parole sullo scudetto conquistato dacon il Napoli. L’ex attaccante, durante il podcast ‘Mucchio Selvaggio’ di Fedez, ha infatti affermato che: “vinse il primo scudetto con una squadra di scappati di casa”. Immediata la reazione degli ex giocatori di quella squadraRenica, è arrivata anche la risposta di Ciro, difensore di quel Napoli che vinse lo scudetto nel 1987-88 e nel 1989-90.: “unote nonmai ...

Ferrara risponde a Cassano. L'ex difensore del Napoli su Instagram risponde per le rime alle accuse di fantantonio ...Anche Ciro Ferrara ha risposto a Cassano il quale ha definito 'scappati di casa' i compagni di squadra di Maradona nell'anno del primo scudetto del Napoli.