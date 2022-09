Fedez e Chiara Ferragni a Disneyland: Leone e Vittoria felicissimi, le foto della vacanza a Parigi (Di venerdì 30 settembre 2022) Chiara Ferragni si è presa una pausa dalle sfilate della Parigi Fashion Week e ha raggiunto Fedez e i due bambini a Disneyland. I Ferragnez, ora al completo, si godono una mini... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022)si è presa una pausa dalle sfilateFashion Week e ha raggiuntoe i due bambini a. I Ferragnez, ora al completo, si godono una mini...

Gravityrazio : @basezebra18 Ma cosa dovrebbe dire chiara e Fedez che hanno il quintuplo di seguaci e il quintuplo di haters - poerabischera : Fedez che vuole il terzo figlio e Chiara che risponde 'per forza, non devi fare niente' BRAVA CHIARA ?? ?? ?? finalmen… - lalienospacejay : RT @vitadavip: Quando Fedez ha fatto il discorso per il primo maggio non ricordo tutto l’odio che invece ha ricevuto Chiara in questi anni - vitadavip : Quando Fedez ha fatto il discorso per il primo maggio non ricordo tutto l’odio che invece ha ricevuto Chiara in questi anni - AnnaRit55046506 : Ma Fedez che memorizza l moglie Chiara Ferragni ????#XF2022 -