Federica Pellegrini | laurea honoris causa all’Università San Raffaele di Roma | toga e tocco

Grande giorno per Federica Pellegrini, che oggi ha ricevuto una laurea honoris causa all'Università San Raffaele di Roma. Un altro prestigioso traguardo per la campionessa olimpica che, a un anno dal suo ritiro dal nuoto, ora punta a costruirsi una carriera anche fuori dalla vasca blu. Ad appena un mese dal matrimonio con Matteo Giunta, nella favolosa cornice di Venezia, l'atleta centra un altro obiettivo, stavolta accademico, e riceve l'alloro in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate con una tesi dal titolo «La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione». In prima fila, a afare il tifo per lei, il marito Matteo, le amiche di una vita e, naturalmente, il presidente del Coni ...

