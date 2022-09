Federica Pellegrini: «Il professionismo deve studiare il ciclo mestruale. Non basta dire prendete la pillola» (Di venerdì 30 settembre 2022) Federica Pellegrini si è laureata in Scienze Motorie all’Università San Raffaele di Roma con una tesi sul ciclo mestruale. Ne parla oggi in un’intervista a La Stampa. «Il professionismo deve studiare il ciclo mestruale. Serve un approccio sistematico, serve raccogliere dati, andare oltre l’ovvio. Il ciclo è una cosa che ricapita ogni mese a tutte le donne e non può essere sta gran cosa. Però qui parliamo di prestazioni di alto livello dove un decimo di secondo fa la differenza quindi tutti i fattori devono essere considerati. Incluso il ciclo». Non basta dire alle atlete di prendere la pillola, spiega. «La risposta base che si dà alle atlete è: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022)si è laureata in Scienze Motorie all’Università San Raffaele di Roma con una tesi sul. Ne parla oggi in un’intervista a La Stampa. «Ilil. Serve un approccio sistematico, serve raccogliere dati, andare oltre l’ovvio. Ilè una cosa che ricapita ogni mese a tutte le donne e non può essere sta gran cosa. Però qui parliamo di prestazioni di alto livello dove un decimo di secondo fa la differenza quindi tutti i fattori devono essere considerati. Incluso il». Nonalle atlete di prendere la, spiega. «La risposta base che si dà alle atlete è: ...

