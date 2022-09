Federica Panicucci analizza il caso di Marco Bellavia, i suoi ospiti: “Lo hanno rifiutato come dei bulli” (Di venerdì 30 settembre 2022) Federica Panicucci quest’oggi a Mattino 5 ha affrontato il caso di Marco Bellavia che al Grande Fratello Vip ha ammesso di soffrire mentalmente. (“Ho avuto delle defaillances nelle ultime ore, non sono abbastanza equilibrato in questo momento, ho un problemino. Ad oggi preferisco stare tranquillo“). Parole che non sono affatto piaciute agli altri vipponi che lo hanno attaccato e isolato. Gegia, Elenoire e Patrizia contro Marco: “Pazzo, malato, da psichiatria” https://t.co/3BCMMrBImj #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 30, 2022 “La cosa fondamentale è che Marco ha chiesto aiuto e tutti lo hanno preso in giro. Ha avuto l’umiltà di chiedere aiuto“, ha commentato Patrizia Groppelli. “La Prati non è vittima di ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022)quest’oggi a Mattino 5 ha affrontato ildiche al Grande Fratello Vip ha ammesso di soffrire mentalmente. (“Ho avuto delle defaillances nelle ultime ore, non sono abbastanza equilibrato in questo momento, ho un problemino. Ad oggi preferisco stare tranquillo“). Parole che non sono affatto piaciute agli altri vipponi che loattaccato e isolato. Gegia, Elenoire e Patrizia contro: “Pazzo, malato, da psichiatria” https://t.co/3BCMMrBImj #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 30, 2022 “La cosa fondamentale è cheha chiesto aiuto e tutti lopreso in giro. Ha avuto l’umiltà di chiedere aiuto“, ha commentato Patrizia Groppelli. “La Prati non è vittima di ...

cheridere0 : RT @BITCHYFit: Federica Panicucci analizza il caso di Marco Bellavia, i suoi ospiti: “Lo hanno rifiutato come dei bulli” - angy_imma : RT @BITCHYFit: Federica Panicucci analizza il caso di Marco Bellavia, i suoi ospiti: “Lo hanno rifiutato come dei bulli” - Panterjandra : RT @BITCHYFit: Federica Panicucci analizza il caso di Marco Bellavia, i suoi ospiti: “Lo hanno rifiutato come dei bulli” - BITCHYFit : Federica Panicucci analizza il caso di Marco Bellavia, i suoi ospiti: “Lo hanno rifiutato come dei bulli”… - dea_channel : quando ti sfila davanti la divina Federica Panicucci in bikini ????????????? -