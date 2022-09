ilmessaggeroit : #Fauci, guadagni alle stelle con la pandemia: 5 milioni in due anni. Così è diventato l'impiegato Usa più pagato -

ilmessaggero.it

La pandemia ha colpito idi milioni di famiglie, con perdite di posti di lavoro e chiusure di attività commerciali. Ma per altri non è andata così: il virologo Anthony, diventato noto a livello mondiale, ha ...Ora, il fatto che qualcunomilioni mentre altri non vedono quelle cifre nemmeno in una ... di prebende immeritate, di denaro buttato nelledella belva pubblica: tutta roba che forma ... Fauci, guadagni alle stelle con la pandemia: 5 milioni in due anni. Così è diventato l'impiegato Usa più pagat La pandemia ha colpito i guadagni di milioni di famiglie, con perdite di posti di lavoro e chiusure di attività commerciali. Ma per altri non è andata così: il virologo ...