Famiglie | chimica e credito d’imposta La rotta di Pichetto sulla manovra

(Di venerdì 30 settembre 2022) Le stime sul Pil parlano di un rallentamento. Nel 2023 la crescita si fermerebbe allo 0,6%, contro il 3,3% dell’anno in corso. “Ma se la Russia interrompesse di getto le forniture energetiche la crescita si azzererebbe senz’altro”. GilbertoFratin, viceministro uscente al Mise (in quota Forza Italia) prospetta uno scenario non facile nel quale il prossimo esecutivo si dovrà muovere per compilare la Finanziaria. I fattori in campo sono diversi, ma a fare la parte del leone sarà, come è tristemente noto, la farà l’emergenza energetica. Per affrontare questo problema, tiene a sottolineare, “non si parte da zero”. Il prossimo esecutivo dovrà studiare senz’altro misure per mitigare l’impatto dei costi energetici sue imprese. Come ci si muoverà? Penso essenzialmente su due fronti. Da un lato un ‘piano ...