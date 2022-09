Fabrizio Corona assolto dall’accusa di evasione fiscale per i milioni in contanti nascosti nel controsoffitto (Di venerdì 30 settembre 2022) Assoluzione per Fabrizio Corona. L’ex “re dei paparazzi”, imputato in nuovo processo a Milano per la famosa vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel 2016 in parte in un controsoffitto dell’amica e collaboratrice Francesca Persi e in parte in cassette di sicurezza in Austria, è stato assolto perché «il fatto non sussiste». Nel 2019 la Corte di Cassazione lo aveva condannato in via definitiva a sei mesi per illecito fiscale a causa del mancato pagamento di una cartella esattoriale, sempre in un procedimento nato dal ritrovamento della somma ma sganciato dalle imputazioni principali. Nel processo appena concluso l’accusa era invece quella di «omessa dichiarazione dei redditi», ossia di non aver pagato le tasse su quelle banconote. Lo stesso pm, Maurizio ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Assoluzione per. L’ex “re dei paparazzi”, imputato in nuovo processo a Milano per la famosa vicenda dei 2,6di euro introvati nel 2016 in parte in undell’amica e collaboratrice Francesca Persi e in parte in cassette di sicurezza in Austria, è statoperché «il fatto non sussiste». Nel 2019 la Corte di Cassazione lo aveva condannato in via definitiva a sei mesi per illecitoa causa del mancato pagamento di una cartella esattoriale, sempre in un procedimento nato dal ritrovamento della somma ma sganciato dalle imputazioni principali. Nel processo appena concluso l’accusa era invece quella di «omessa dichiarazione dei redditi», ossia di non aver pagato le tasse su quelle banconote. Lo stesso pm, Maurizio ...

