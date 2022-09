(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “I brani di Lucio”. E’ il chitarrista Roberto, reduce da un lungo e fortunato tour negli Usa, a parlare così all’Adnkronos. Ma le sue non sono solo parole, perché c’è un intero e laborioso progetto a dimostrarlo: il suo nuovo libro con cd dal titolo ‘Lucio14 grandiarrangiati per’, edito da Hal Leonard Europe, e presentato alla Fiera di Cremona. “Quando Hal Leonard mi ha dato l’opportunità di realizzare queste trascrizioni – racconta – ho capito di poter concretizzare un mio antico sogno; quale chitarrista, di qualsiasi estrazione esso sia: classica, jazz, pop non ha mai suonato una canzone di? Nessuno!!! Questi brani sono nel nostro Dna perché ...

Adnkronos

...la prima volta un'orchestra sinfonica in concerto! Gli Extraliscio per l'occasione hanno... su vivaticket.com e presso la Biglietteria del Teatro Diego. La biglietteria delè ...Long and Winding Road di Paul McCartney,da Govardo 4.41: La coppia italiana Charlene Guignard / Marco, settimi dopo la Rhythm Dance, totalizzano un punteggio di 124.37 (69.22+55.15)... Fabbri ha arrangiato i successi di Battisti per chitarra, "Brillano anche muti" Appena ritornato da un lungo e fortunato tour negli USA che lo ha visto esibirsi alle Hawaii, Portland e Los Angeles, il chitarrista e compositore ROBERTO FABBRI domenica 25 settembre presenterà alla ...Appena ritornato da un lungo e fortunato tour negli USA che lo ha visto esibirsi alle Hawaii, Portland e Los Angeles, il chitarrista e compositore ROBERTO FABBRI domenica 25 settembre presenterà alla ...