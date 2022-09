F1, Toto Wolff sull’inchiesta ai danni di Red Bull: “Siamo preoccupati, in gioco la leadership della FIA” (Di venerdì 30 settembre 2022) E’ notizia delle ultime ventiquattro ore l’inchiesta avviata da parte della FIA su possibili violazioni del budget cap da parte della Red Bull. Durante le prime prove libere del GP di Singapore, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Si parla di milioni di dollari, la differenza tra vincere e perdere. Noi abbiamo fiducia nella leadership e nella trasparenza della FIA, perché quello dei costi è uno dei fattori più importanti del regolamento di questa nuova Formula 1. Siamo preoccupati, il regolamento era molto chiaro. E non riguarda solo la stagione 2021, ma anche quella in corso e la 2023, visto che la macchina per la prossima stagione è già pronta”. “La FIA ha un ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) E’ notizia delle ultime ventiquattro ore l’inchiesta avviata da parteFIA su possibili violazioni del budget cap da parteRed. Durante le prime prove libere del GP di Singapore, il team principalMercedes,, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Si parla di milioni di dollari, la differenza tra vincere e perdere. Noi abbiamo fiducia nellae nella trasparenzaFIA, perché quello dei costi è uno dei fattori più importanti del regolamento di questa nuova Formula 1., il regolamento era molto chiaro. E non riguarda solo la stagione 2021, ma anche quella in corso e la 2023, visto che la macchina per la prossima stagione è già pronta”. “La FIA ha un ...

