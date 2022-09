F1 | Red Bull sotto inchiesta? Possibile violazione del budget cap

(Di venerdì 30 settembre 2022) Nel giorno del 25esimo compleanno di Max Verstappen, la Redpotrebbe fare i conti con un’investigazione sui bilanci della scorsa stagione. La Federazione internazionale, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe aperto tre investigazioni a carico di altrettante squadre per unadel “cap” nella passata stagione. Tra queste, ci sarebbe anche il team di Milton Keynes. Col successo tra le polemiche del GP di Abu Dhabi l’olandese Max Verstappen conquistò il titolo iridato e ora si prepara a bissare il trionfo. Ma uno sforamento delcap (fissato in 145 milioni di euro per team) potrebbe portare a conseguenze disciplinari e ad ulteriori veleni. Aspettando l’ufficialità, a Singapore l’atmosfera si fa bollente. SportFace.

Naviga in acque agitatenel week end del GP di Singapore . Certo non per difficoltà tecniche, piuttosto è il terreno finanziario, il rispetto del tetto di spesa introdotto dalla Federazione - in vigore dal 2021 con ...di Giorgio Terruzzi La Federazione avrebbe scoperto che laha speso più del consentito nel 2021: un clamoroso sforamento del budget cap fissato in 145 milioni La valanga monta, avvolge il paddock di Singapore. Circonda i locali occupati dalla ...La FIA è attesa a una pronuncia sulle indiscrezioni che danno due squadre ad aver sforato il tetto massimo di spesa introdotto dal 2021. Lo scenario e le possibili sanzioni ...FORMULA 1 - Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, Red Bull e Aston Martin sarebbero andate oltre il tetto di spesa nel Mondiale 2021. Quali potrebbero essere le conseguenze Tra le ...