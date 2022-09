F1 oggi, GP Singapore 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 30 settembre 2022) oggi, venerdì 30 settembre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Singapore, 17° round del Mondiale di F1. Sulla pista di Marina Bay team e piloti saranno molto impegnati nel trovare il miglior set-up possibile. La pista asiatica ha caratteristiche particolari: un tracciato cittadino di media/alta velocità, con ben 23 curve e il rischio dei muretti molto vicini alla carreggiata. Servirà grande precisione nella guida per evitare fastidiosi contrattempi. Ci si presenta ai nastri di partenza con l’olandese Max Verstappen a comandare le fila della classifica generale con 116 lunghezze di margine sul monegasco Charles Leclerc. L’alfiere della Red Bull, nei fatti, ha il campionato in mano e ha possibilità di chiudere in giochi già in questo fine-settimana. La Ferrari, ovviamente, vorrà rovinare la festa ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022), venerdì 30 settembre, andrà in scena la prima giornata didel GP di, 17° round del Mondiale di F1. Sulla pista di Marina Bay team e piloti saranno molto impegnati nel trovare il miglior set-up possibile. La pista asiatica ha caratteristiche particolari: un tracciato cittadino di media/alta velocità, con ben 23 curve e il rischio dei muretti molto vicini alla carreggiata. Servirà grande precisione nella guida per evitare fastidiosi contrattempi. Ci si presenta ai nastri di partenza con l’olandese Max Verstappen a comandare le fila della classifica generale con 116 lunghezze di margine sul monegasco Charles Leclerc. L’alfiere della Red Bull, nei fatti, ha il campionato in mano e ha possibilità di chiudere in giochi già in questo fine-settimana. La Ferrari, ovviamente, vorrà rovinare la festa ...

