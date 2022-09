F1, la risposta della FIA al caso Budget Cap: “Tante speculazioni prive di fondamento, controlli in corso” (Di venerdì 30 settembre 2022) Precisare per evitare confusione. Sono ore molto caotiche e convulse quelle che si stanno vivendo in F1. L’esito del weekend del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022, è andato decisamente in secondo piano rispetto al vero e proprio caso “Budget Cap”. Come riportato da autorevoli fonti di informazione, alcuni team non avrebbero rispettato i limiti imposti dal tetto di spesa relativamente al campionato dell’anno passato. I nomi fatti sono stati quelli della Red Bull e dell’Aston Martin, con la squadra anglo-austriaca rea di essere andata oltre i 5 milioni di dollari nelle proprie spese, non rispettando il tetto citato. In questo grande caos, la FIA ha confermato l’inchiesta, ma nello stesso tempo ha voluto prendere una posizione molto netta relativamente alle ipotesi che si sono fatte nei confronti delle scuderie menzionate. F1, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Precisare per evitare confusione. Sono ore molto caotiche e convulse quelle che si stanno vivendo in F1. L’esito del weekend del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022, è andato decisamente in secondo piano rispetto al vero e proprioCap”. Come riportato da autorevoli fonti di informazione, alcuni team non avrebbero rispettato i limiti imposti dal tetto di spesa relativamente al campionato dell’anno passato. I nomi fatti sono stati quelliRed Bull e dell’Aston Martin, con la squadra anglo-austriaca rea di essere andata oltre i 5 milioni di dollari nelle proprie spese, non rispettando il tetto citato. In questo grande caos, la FIA ha confermato l’inchiesta, ma nello stesso tempo ha voluto prendere una posizione molto netta relativamente alle ipotesi che si sono fatte nei confronti delle scuderie menzionate. F1, ...

ciropellegrino : A Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, #Napoli, arriva un messaggio da uno studente che gli chi… - AlexBazzaro : E adesso 48 fantastiche ore di: “Siamo in silenziooo elettoralehhh” E della consueta risposta: “Non esiste silenzio elettorale sui social” - christianrocca : @GuidoCrosetto Fossi dotato della sua arte retorica le risponderei “quindi quelli che non votano Meloni non sono no… - OA_Sport : #F1 La FIA risponde con una nota ufficiale sul caso Budget Cap di queste ore - aseriusman : RT @ciropellegrino: A Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, #Napoli, arriva un messaggio da uno studente che gli chiede… -