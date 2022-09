F1, cosa la rischia la Red Bull in caso di violazione del budget cap: sanzione equa o multa di facciata? (Di venerdì 30 settembre 2022) Più di quanto accaduto in pista, a Singapore tiene banco la vicenda relativa ai conti effettuati dalla Fia in tasca ai vari team di F1. Due di essi, Red Bull e Aston Martin, nel 2021 avrebbero sforato il limite di spesa fissato in 145 milioni di dollari. La questione è destinata a protrarsi a lungo, poiché si annuncia una battaglia legale. Il Drink Team, vincitore del Mondiale piloti dello scorso anno e dominatore della stagione in corso, dovrà difendersi con le unghie e con i denti, soprattutto perché i rivali non lasceranno certo passare in cavalleria una situazione di tale portata. La grande domanda, dunque, è cosa rischia Red Bull nel caso dovesse essere ritenuta colpevole. Innanzitutto bisognerà capire quanto, di preciso, Fia contesta a Red Bull. Si vocifera attorno ai 10 milioni ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Più di quanto accaduto in pista, a Singapore tiene banco la vicenda relativa ai conti effettuati dalla Fia in tasca ai vari team di F1. Due di essi, Rede Aston Martin, nel 2021 avrebbero sforato il limite di spesa fissato in 145 milioni di dollari. La questione è destinata a protrarsi a lungo, poiché si annuncia una battaglia legale. Il Drink Team, vincitore del Mondiale piloti dello scorso anno e dominatore della stagione in corso, dovrà difendersi con le unghie e con i denti, soprattutto perché i rivali non lasceranno certo passare in cavalleria una situazione di tale portata. La grande domanda, dunque, èRedneldovesse essere ritenuta colpevole. Innanzitutto bisognerà capire quanto, di preciso, Fia contesta a Red. Si vocifera attorno ai 10 milioni ...

