Exclusive Padel Cup | si parte nel weekend del 1Â° e del 2 ottobre a Milano Tra i vip in campo Bergomi e Serginho

Exclusive Padel Cup: si parte nel weekend del 1° e del 2 ottobre a Milano. Tra i vip in campo Bergomi e Serginho (Di venerdì 30 settembre 2022) La prima edizione della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo è stata un grande successo, ma anche la seconda promette spettacolo. Per gli appassionati di Padel di Roma e Milano sarà un autunno ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) La prima edizione dellaCup Intesa Sanpaolo è stata un grande successo, ma anche la seconda promette spettacolo. Per gli appassionati didi Roma esarà un autunno ...

serieB123 : Exclusive Padel Cup, ex calciatori in gara a Milano: Dida-Serginho in coppia - damianofiocc : RT @SocialPadel: Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo: si riparte il 1°ottobre ?? - RedazioneLaNews : #Roma La seconda edizione dell'Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo: le tappe a Roma e Milano - RedazioneLaNews : #Milano Exclusive Padel Club Intesa Sanpaolo riparte il 1 ottobre - SocialPadel : Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo: si riparte il 1°ottobre ?? -