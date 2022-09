Everton verso la cessione: affare da 450 mln di euro (Di venerdì 30 settembre 2022) Farhad Moshiri sta portando avanti trattative avanzate per la cessione dell’Everton. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’operazione è stata imbastita sulla base di circa 400 milioni di sterline (450 milioni di euro) e il club dovrebbe passare a un uomo d’affari statunitense, in quella che sarebbe un’altra acquisizione americana di un club della Premier L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 settembre 2022) Farhad Moshiri sta portando avanti trattative avanzate per ladell’. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’operazione è stata imbastita sulla base di circa 400 milioni di sterline (450 milioni di) e il club dovrebbe passare a un uomo d’affari statunitense, in quella che sarebbe un’altra acquisizione americana di un club della Premier L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

