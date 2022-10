Estrazioni Eurojackpot di Settembre 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) Le Estrazioni di Martedì 27 Settembre 2022: i numeri vincenti e il montepremi Concorso n°65 di Martedì 27 Settembre 2022, montepremi: 1.051.129.700,00 euro. Combinazione vincente Euronumeri 15 23 26 31 44 1 8 Le Estrazioni di Martedì 20 Settembre 2022: i numeri vincenti e il montepremi Concorso n°63 di Martedì 20 Settembre 2022, montepremi: 947.996.400,00 euro. Combinazione vincente Euronumeri 2 13 22 36 40 3 5 Le Estrazioni di Martedì 13 Settembre 2022: i numeri vincenti e il montepremi Concorso n°61 di Martedì 13 Settembre 2022, montepremi: 886.017.100,00 euro. Combinazione vincente Euronumeri 20 22 26 34 40 8 12 Le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 settembre 2022) Ledi Martedì 27: i numeri vincenti e il montepremi Concorso n°65 di Martedì 27, montepremi: 1.051.129.700,00 euro. Combinazione vincente Euronumeri 15 23 26 31 44 1 8 Ledi Martedì 20: i numeri vincenti e il montepremi Concorso n°63 di Martedì 20, montepremi: 947.996.400,00 euro. Combinazione vincente Euronumeri 2 13 22 36 40 3 5 Ledi Martedì 13: i numeri vincenti e il montepremi Concorso n°61 di Martedì 13, montepremi: 886.017.100,00 euro. Combinazione vincente Euronumeri 20 22 26 34 40 8 12 Le ...

