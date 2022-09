Esclusivo Cardinale | ' Così farò il Milan sempre più grande dopo averlo scelto fra 200 club'

(Di venerdì 30 settembre 2022) Potremmo definirlo il Discorso della Corona Rossonera. Gerry, fondatore e managing partner di RedBird, il fondo proprietario del, l'ha tenuto a Londra , in occasione di Leaders in ...

Pianeta Milan

Potremmo definirlo il Discorso della Corona Rossonera. Gerry, fondatore e managing partner di RedBird, il fondo proprietario del Milan , l'ha tenuto a Londra , in occasione di Leaders in Sport, prestigioso e qualificato punto d'incontro fra i più ...Originario del Veronese e all'epoca parroco nel Salernitano, il sacerdote aveva interpretato il suo ruolo in modo anticonvenzionale tanto da guadagnarsi dalil soprannome di 'il nostro ... Jacobelli: “Cardinale sa cos’è il Milan: vuole vincere. Su Leao…” | Esclusiva Potremmo definirlo il Discorso della Corona Rossonera. Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird, il fondo proprietario del Milan, l'ha tenuto a Londra, in occasione di Leaders in Sport ...Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan e numero uno del fondo RedBird, ha parlato alla "Leaders Week" che si sta tenendo a Londra in questi giorni e ha specificato quelli che sono ...