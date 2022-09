Eros Ramazzotti, cosa dice suo figlio Gabrio quando vede Michelle Hunziker (Di venerdì 30 settembre 2022) Ospite a Deejay Chiama Italia Eros Ramazzotti ha raccontato della sua famiglia allargata e di quanto siano legati tra loro i suoi tre figli: Aurora, Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Ha fatto sorridere tutti più volte, svelando anche la reazione del figlio più piccolo quando vede Michelle Hunziker. Una famiglia allargata come tante ma Eros Ramazzotti confida a Linus e Nicola Savino che lui fa di tutto per renderla una situazione normale, perché anche se oggi è una situazione normale lui avrebbe di certo preferito andasse in modo diverso. Canta da sempre l’amore ed è ciò che conta, ciò che vede da cinque anni nel rapporto tra Aurora e Goffredo Cerza. Il legame tra i figli di Eros ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Ospite a Deejay Chiama Italiaha raccontato della sua famiglia allargata e di quanto siano legati tra loro i suoi tre figli: Aurora,Tullio e Raffaela Maria. Ha fatto sorridere tutti più volte, svelando anche la reazione delpiù piccolo. Una famiglia allargata come tante maconfida a Linus e Nicola Savino che lui fa di tutto per renderla una situazione normale, perché anche se oggi è una situazione normale lui avrebbe di certo preferito andasse in modo diverso. Canta da sempre l’amore ed è ciò che conta, ciò cheda cinque anni nel rapporto tra Aurora e Goffredo Cerza. Il legame tra i figli di...

