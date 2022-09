Era il pallino di Giuntoli: il Torino lo ha soffiato al Napoli (Di venerdì 30 settembre 2022) A solo un giorno dalla partita tra Napoli e Torino l’aria si fa sempre più calda ed il quotidiano Tuttosport ha pubblicato una notizia di calciomercato che riguarda proprio un giocatore della squadra granata. Il calciatore in questione è il trequartista Nicola Vlasic, arrivato quest’anno in prestito dal West Ham. Secondo il giornale, il giocatore croato sarebbe stato cercato dal Napoli in ben 2 occasioni negli ultimi anni. (Getty Images) La prima volta che il Napoli si è fiondato sul trequartista era il 2020 ed in panchina c’era Gennaro Gattuso: Vlasic era ancora al CSKA Mosca, ma i russi rifiutarono l’offerta di Giuntoli. Proprio durante l’ultima sessione di calciomercato il Napoli aveva individuato in Vlasic uno dei profili per sostituire Fabian Ruiz. Decisivo è stato ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 settembre 2022) A solo un giorno dalla partita tral’aria si fa sempre più calda ed il quotidiano Tuttosport ha pubblicato una notizia di calciomercato che riguarda proprio un giocatore della squadra granata. Il calciatore in questione è il trequartista Nicola Vlasic, arrivato quest’anno in prestito dal West Ham. Secondo il giornale, il giocatore croato sarebbe stato cercato dalin ben 2 occasioni negli ultimi anni. (Getty Images) La prima volta che ilsi è fiondato sul trequartista era il 2020 ed in panchina c’era Gennaro Gattuso: Vlasic era ancora al CSKA Mosca, ma i russi rifiutarono l’offerta di. Proprio durante l’ultima sessione di calciomercato ilaveva individuato in Vlasic uno dei profili per sostituire Fabian Ruiz. Decisivo è stato ...

