Energia; Regimenti FI | L' Europa sia unita | no alla pericolosa fuga in avanti della Germania

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) “L'Unione europea è chiamata a dare risposte concrete ed efficaci per fronteggiare la gravissima crisi energetica, conseguenza dell'invasione dell'Ucraina da parteRussia. Solo attraverso un'azione comune a livello europeo potremmo ottenere dei risultati, combattendo il rincaro dei prezzi e i conseguenti costi per i cittadini. La decisione, di stanziare un fondo autonomo 200miliardi di euro per creare uno scudo ai propri cittadini, svincolandosi dal resto dell'Ue, rischia invece di compromettere questo percorsorio, perché non solo rompe il patto di solidarietà europea in nome di un interesse prettamente nazionale, ma provoca ricadute negative sull'inflazione e sulla regolamentazione dei prezzi”. L'ha affermato l'eurodeputata di Forza Italia Luisa, nel corso del ...