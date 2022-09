Energia, Meloni sente Cingolani e Metsola (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Ci sono stati oggi contatti tra Giorgia Meloni e il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani, impegnato a Bruxelles. La leader di Fdi ha sentito anche la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. Lo rendono noto fonti di Fdi. Ieri in una nota, la presidente di Fratelli d’Italia ha ribadito che “di fronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie. La crisi energetica è un tema di vitale importanza per l’Italia e confido nella compattezza di tutte le forze politiche”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Ci sono stati oggi contatti tra Giorgiae il ministro della Transizione ecologia Roberto, impegnato a Bruxelles. La leader di Fdi ha sentito anche la presidente del Parlamento Ue, Roberta. Lo rendono noto fonti di Fdi. Ieri in una nota, la presidente di Fratelli d’Italia ha ribadito che “di fronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie. La crisi energetica è un tema di vitale importanza per l’Italia e confido nella compattezza di tutte le forze politiche”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

