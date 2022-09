Energia, Meloni: “Caro bollette è priorità” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Anche oggi la giornata di Giorgia Meloni è stata scandita da incontri con i propri collaboratori ”sulle priorità dell’agenda politica”. ”Su tutte il Caro bollette, anche alla luce del Consiglio straordinario dell’Energia che si è svolto oggi a Bruxelles. Un ”tema di vitale importanza per l’Italia” e sul quale il presidente di Fdi continua ad auspicare ”compattezza di tutte le forze politiche”. Ci sono stati contatti anche con il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani, impegnato a Bruxelles, e la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. “La mia priorità adesso è il tema energetico”, ha detto la leader di Fdi uscendo dagli uffici del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, ai cronisti che le chiedevano del prossimo governo. “Ho già risposto sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Anche oggi la giornata di Giorgiaè stata scandita da incontri con i propri collaboratori ”sulledell’agenda politica”. ”Su tutte il, anche alla luce del Consiglio straordinario dell’che si è svolto oggi a Bruxelles. Un ”tema di vitale importanza per l’Italia” e sul quale il presidente di Fdi continua ad auspicare ”compattezza di tutte le forze politiche”. Ci sono stati contatti anche con il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani, impegnato a Bruxelles, e la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. “La miaadesso è il tema energetico”, ha detto la leader di Fdi uscendo dagli uffici del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, ai cronisti che le chiedevano del prossimo governo. “Ho già risposto sulla ...

