Energia, al via nuovo Piano per promuovere efficienza e risparmio (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Al via il nuovo Programma nazionale di Informazione e Formazione (Pif) 'Italia in Classe A' per promuovere la cultura dell'efficienza energetica, attuato da Enea, finanziato nell'ambito del Pnrr dal ministero della Transizione Ecologica (Mite). "In un contesto di crisi energetica come quello attuale, informazione e formazione diventano cruciali per accrescere l'impegno verso una nuova cultura del risparmio energetico, incoraggiando un cambio comportamentale radicale e duraturo", sottolinea Gilberto Dialuce che ha presentato il Pif a Roma. "Enea – aggiunge – possiede in questo settore un vasto know how grazie al quale rivestiamo anche il ruolo di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica. Al servizio del nuovo Piano metteremo tutta l'esperienza ...

