Empoli-Milan, Pioli: "Rebic sarà convocato, Origi non ci sarà" (Di venerdì 30 settembre 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Empoli-Milan di Serie A, ha fatto il punto sugli infortunati. Ante Rebic recupera, ancora niente da fare per Divock Origi

