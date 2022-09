Empoli-Milan domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Milan fa visita all’Empoli in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 20:45 di sabato 1 ottobre nella cornice dello stadio Castellani. La partita, diretta dall’arbitro Sacchi, sarà trasmessa su Dazn e Sky. Dopo il successo per 1-0 contro il Bologna, l’Empoli potrebbe vincere due match di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2021. Pioli sa di non potersi permettere di sottovalutare questa sfida. Spazio ad Olivier Giroud che ha segnato negli ultimi tre match di Serie A e non arriva a quattro presenze di fila in gol in campionato dal gennaio 2017 con la maglia dell’Arsenal. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilfa visita all’in occasione dell’ottava giornata di. Si gioca alle 20:45 di sabato 1 ottobre nella cornice dello stadio Castellani. La partita, diretta dall’arbitro Sacchi, sarà trasmessa su Dazn e Sky. Dopo il successo per 1-0 contro il Bologna, l’potrebbe vincere due match di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2021. Pioli sa di non potersi permettere di sottovalutare questa sfida. Spazio ad Olivier Giroud che ha segnato negli ultimi tre match diA e non arriva a quattro presenze di fila in gol in campionato dal gennaio 2017 con la maglia dell’Arsenal. SportFace.

