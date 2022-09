Empoli-Milan, Calabria non al 100%: possibile impiego di Kalulu a destra (Di venerdì 30 settembre 2022) Novità importante di formazione in vista. Davide Calabria non al meglio: Pierre Kalulu terzino destro in Empoli-Milan? Le ultime news Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 settembre 2022) Novità importante di formazione in vista. Davidenon al meglio: Pierreterzino destro in? Le ultime news

AntoVitiello : Buona notizia da Milanello: stamattina #Tonali è tornato ad allenarsi in gruppo Recuperato per Empoli #Milan @MilanNewsit - Milannews24_com : Bandinelli a Dazn: «Milan? Da vari anni sta facendo grandi cose» - ArmandaGelsomin : RT @theMilanZone_2: Verso Empoli-Milan: #Calabria non è al 100%, a destra potrebbe giocare #Kalulu via @SkySport - morelli_rinaldo : ?? Da Empoli per ripartire, due intense settimane di MILAN - Friday I'm In Live #25 | 30.09.2022 - ArmandaGelsomin : RT @MilanNewsit: Sky - Verso Empoli-Milan: Calabria non è al 100%, a destra potrebbe giocare Kalulu -