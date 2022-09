Empoli | Bandinelli | «Milan? Bella partita Con Zanetti…»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Filippo, centrocampista dell’, ha parlato dell’attuale situazione del club toscano: le dichiarazioni Filippoha rilasciato una lunga intervista a Dazn. Le parole del centrocampista dell’. PATTO CON ZANETTI – «Quando Zanetti è arrivato mi ha punzecchiato sotto l’aspetto dei gol e degli assist e quindi abbiamo fatto un patto».– «Stanno facendo molto bene da diversi anni, l’anno scorso hanno vinto lo scudetto, non so se quest’anno sono i favoriti ma se la giocheranno fino alla fine, sabato sarà una». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milannews24_com : Bandinelli a Dazn: «Milan? Da vari anni sta facendo grandi cose» - sportli26181512 : Empoli, la Top3 per Media Voto e Fanta Media: freccia Parisi, super Vicario. Avanza Bandinelli: Empoli, la Top3 per… -

DIRETTA/ Bologna(risultato finale 0 - 1): la decide! E per farlo si è affidata a Thiago Motta , mister che nelle passate stagioni ha portato un calcio totale in cui i ruoli erano ...Zanetti si affida nell'a Marin come vertice basso di un rombo di centrocampo che prevederà Henderson einterni, con Bajrami in posizione di trequartista. Nel Milan Pioli ha diversi ...Se ne è parlato anche su altre testate I TEMI E GLI OSPITI Amici ed amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti! EMPOLI – MILAN | sabato ore 20:45 Empoli-Milan è una partita dell’ottava giornata di ...Rade Krunic in occasione della gara tra Empoli e Milan è stato intervistato ai microfoni di DAZN nella rubrica "1vs1". Per la formazione toscana è stato ...