Emilia Romagna, la pillola abortiva nei consultori dalla prossima settimana (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo ha annunciato Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna. Finora, infatti, la Ru486 si poteva prendere solo nelle strutture sanitarie

sbonaccini : Da lunedì riparte la campagna verde per piantare un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna ?? Abbiamo già pia… - Agenzia_Ansa : La pillola abortiva Ru486 sarà distribuita nei consultori in Emilia-Romagna #ANSA - repubblica : Congresso Pd, Bonaccini sfida gli antiabortisti: 'Prossima settimana Ru486 nei consultori dell'Emilia-Romagna'