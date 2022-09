Emigratis Pio e Amedeo da Elisabetta Franchi lei racconta ero poverissima lavoravo al mercato

avespartacus : RT @Emigratis__: Pio e Amedeo, alias Bufalone e Messicano, si sono rimessi in viaggio per scroccare l'impossibile: prima tappa Dubai! ???? L… - AvvMorrone : RT @fanpage: #pioeamedeo prima dell’inizio di #Emigratis hanno chiuso l’edizione serale del Tg5, hanno travolto la giornalista Elena Guar… - katiadiluna16 : Sono tornati ieri sera #pioeamedeo con #Emigratis: ecco la loro storia #gossip #emigratis4 #anticipazioni… - ArmandaGelsomin : RT @Emigratis__: Pio e Amedeo, alias Bufalone e Messicano, si sono rimessi in viaggio per scroccare l'impossibile: prima tappa Dubai! ???? L… - peppesz : RT @fraversion: “C’è feeling, c’è feeling te lo infiling stasera”. Il disagio che mi provocano certe battute di Pio e Amedeo è totale. #E… -

e Amedeo tornano in tv con2022 e niente cambia o, meglio, migliora. Chi li segue o ne ha sentito parlare sa bene quale sia lo 'stile' dei due comici pugliesi e anche mercoledì sera le ...... quella), torna in televisione e lo fa cone Amedeo . Lo ha fatto ieri sera, aprendo le porte di casa sua ai due conduttori die dando vita a più di un siparietto, coinvolgendo anche il ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Tre ore di insulsaggini e volgarità: Pio e Amedeo (all'anagrafe Pio D'Antini e Amedeo Grieco, trentanovenni comici foggiani) sono tornati a dar vita a Emigratis, il mercoledì sera su Canale 5 per una ...