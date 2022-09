Elisa ed Emma in Aquila di Meg, la sorellanza di tre streghe buone da Vesuvia (testo) (Di venerdì 30 settembre 2022) Aquila di Meg è un ballo, un rito propiziatorio in cui tre artiste si stringono l’un l’altra per evocare una delle forze più potenti che lo spirito umano possa conoscere. Un contenitore di rovo che Meg, leggendaria voce dei 99 Posse da diversi anni in ascesa libera con la sua carriera solista, condivide con Elisa ed Emma Marrone. Aquila di Meg esce oggi in rotazione radiofonica con l’album Vesuvia, quarto album da solista della cantautrice partenopea tra i numeri uno del pop psichedelico. Per questo singolo Maria Di Donna – questo il suo nome di battesimo – immagina tre streghe buone che danzano intorno ad un fuoco nel bel mezzo di una foresta. La parola chiave è “sorellanza”, questa la forza cui ci riferiamo nella prima parte, che in questo caso ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)di Meg è un ballo, un rito propiziatorio in cui tre artiste si stringono l’un l’altra per evocare una delle forze più potenti che lo spirito umano possa conoscere. Un contenitore di rovo che Meg, leggendaria voce dei 99 Posse da diversi anni in ascesa libera con la sua carriera solista, condivide conedMarrone.di Meg esce oggi in rotazione radiofonica con l’album, quarto album da solista della cantautrice partenopea tra i numeri uno del pop psichedelico. Per questo singolo Maria Di Donna – questo il suo nome di battesimo – immagina treche danzano intorno ad un fuoco nel bel mezzo di una foresta. La parola chiave è “”, questa la forza cui ci riferiamo nella prima parte, che in questo caso ...

