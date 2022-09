**Elezioni: mistero su pagina Facebook ufficiale di Di Maio, sparita da rete** (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - mistero sulla pagina Facebook di Luigi Di Maio, sparita da ieri dalla Rete. Con i suoi 2,5 milioni di followers, il ministro sembra aver silenziato Fb, dove in queste settimane di campagna elettorale sono transitati anche video e messaggi in vista del voto del 25 settembre, un voto in cui Impegno Civico, la forza politica nata dalla scissione del M5S e capitanata dallo stesso Di Maio, non è riuscita a superare la soglia di sbarramento. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) -sulladi Luigi Dida ieri dalla Rete. Con i suoi 2,5 milioni di followers, il ministro sembra aver silenziato Fb, dove in queste settimane di campagna elettorale sono transitati anche video e messaggi in vista del voto del 25 settembre, un voto in cui Impegno Civico, la forza politica nata dalla scissione del M5S e capitanata dallo stesso Di, non è riuscita a superare la soglia di sbarramento.

