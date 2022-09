Elezioni: mistero su pagina Facebook ufficiale di Di Maio, sparita da rete (2) (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) - Tantissimi gli attacchi e gli affondi che si sono riversati sulla pagina Facebook del ministro in questi giorni, dopo la debacle elettorale. Anche gli insulti degli haters potrebbero celarsi dietro la decisione di cancellare la pagina. Al momento lo staff del responsabile della Farnesina tace sulla questione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) - Tantissimi gli attacchi e gli affondi che si sono riversati sulladel ministro in questi giorni, dopo la debacle elettorale. Anche gli insulti degli haters potrebbero celarsi dietro la decisione di cancellare la. Al momento lo staff del responsabile della Farnesina tace sulla questione.

