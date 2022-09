Elezioni | Landini | “Risultato molto chiaro | ma astensione nel voto indica un’emergenza democratica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) “Il, c’è una vittoria dello schieramento di destra che ha anche ottenuto una maggioranzaprecisa nel Parlamento, frutto di una legge elettorale che a me non piace e considero sbagliata. Lehanno espresso questoe questo parere”, così il segretario generale della CGIL Maurizioa margine del Congresso che si è tenuto a Roma. “C’è un altro dato che emerge, che è quello di una situazione dinelche credo indichi una emergenza. Quando il 37% decide di non andare a votare perché non rappresentato dalla proposta politica, è un segno particolarmente importante”, ha continuato il segretario. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.