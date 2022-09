Elezioni Italiane | l’analisi del voto | il centrosinistra

Leggi su fmag

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il 25 settembre 2022 si sono tenute in tutta Italia ledi entrambi i rami del Parlamento per la XIX Legislatura. Le, le prime che si sono svolte subito dopo la stagione estiva (o durante, a seconda del vostro stato d’animo) hanno visto la netta prevalenza del (centro)destra con una grande prestazione di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che, come scrive il New York Times era “prohibited favourite” (proibitivamente – per gli altri – favorita). Dopodel successo di FdI e delal centrodestra, continuiamo ora con il. Partito Democratico Il PD perde la sua quartasu quattro (2008, 2013, 2018, 2022) con il quarto Segretario diverso (Veltroni, Bersani, Renzi, Letta) e il peggior risultato di sempre in valori assoluti (12 ...