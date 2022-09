Elezioni italia: vittoria del centro destra. Cosa succede prima della formazione del governo? E chi saranno i nuovi ministri? (Di venerdì 30 settembre 2022) Le Elezioni con l’affluenza più bassa di sempre. Oltre alla coalizione del centro-destra, anche l’astensionismo ha trionfato con circa il 37% di non votanti: questo significa che circa 18 milioni di italiani hanno deciso di non votare. Il tutto dimostra la stanchezza e la sfiducia dei cittadini nei confronti dei partiti, dei politici e delle L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Lecon l’affluenza più bassa di sempre. Oltre alla coalizione del, anche l’astensionismo ha trionfato con circa il 37% di non votanti: questo significa che circa 18 milioni dini hanno deciso di non votare. Il tutto dimostra la stanchezza e la sfiducia dei cittadini nei confronti dei partiti, dei politici e delle L'articolo

AngeloCiocca : Il presidente americano #Biden sulle elezioni: 'Avete visto quello che è accaduto in Italia, vedrete quello che acc… - Agenzia_Ansa : 'Avete appena visto cosa è accaduto in Italia alle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. Non potete essere otti… - MediasetTgcom24 : Usa, Biden: avete visto cosa è successo in Italia con le elezioni? #joebiden #italia #biden - Moritzbhg : RT @ZelenskyyUa: Congratulazioni a @GiorgiaMeloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell’Ita… - FulvioFrati : RT @saveriolakadima: Capitolo 2. Avete vinto le elezioni, non siete i nuovi padroni d'Italia. Non volete modificare la Costituzione perché… -