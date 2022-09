Elezioni: Ft, 'per rischio fascismo bisogna guardare a Mosca non a Roma' (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - "Con la sua infuocata retorica su 'Dio, patria e famiglia' Giorgia Meloni è senza dubbio una populista di destra, anti-immigrazione, conservatrice e un nazionalista euroscettica" la cui vittoria "preannuncia guai per Bruxelles e problemi per molti aspiranti immigrati nell'UE" ma "per quanto reazionaria e nazionalista la sua ideologia possa essere, ha poco o nulla della glorificazione della violenza marziale, per non parlare della violenza effettiva, che sono caratteristiche del fascismo". Lo scrive il Financial Times in un commento dal titolo significativo "Per un revival del fascismo guardate a Mosca, non a Roma". Lo storico Timothy Garton Ash infatti evidenzia una "peculiarità" dell'Italia, ovvero "un atteggiamento un po' rilassato, persino indulgente nei confronti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022), 30 set. - (Adnkronos) - "Con la sua infuocata retorica su 'Dio, patria e famiglia' Giorgia Meloni è senza dubbio una populista di destra, anti-immigrazione, conservatrice e un nazionalista euroscettica" la cui vittoria "preannuncia guai per Bruxelles e problemi per molti aspiranti immigrati nell'UE" ma "per quanto reazionaria e nazionalista la sua ideologia possa essere, ha poco o nulla della glorificazione della violenza marziale, per non parlare della violenza effettiva, che sono caratteristiche del". Lo scrive il Financial Times in un commento dal titolo significativo "Per un revival delguardate a, non a". Lo storico Timothy Garton Ash infatti evidenzia una "peculiarità" dell'Italia, ovvero "un atteggiamento un po' rilassato, persino indulgente nei confronti del ...

