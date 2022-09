Effetto flipper, come funziona il meccanismo del Rosatellum che ha rivoluzionato i nomi degli eletti (e “salvato” Bossi e Centemero) (Di venerdì 30 settembre 2022) È il meccanismo più diabolico del diabolico Rosatellum, capace di riportare in sella chi già si vedeva senza seggio (Umberto Bossi, il tesoriere leghista Giulio Centemero o l’ex ministra Marianna Madia) e di far fuori chi invece era convinto di essere dentro (la renziana Lucia Annibali o la giovane dem Caterina Cerroni): parliamo dell'”Effetto flipper” che la legge elettorale ha fatto scattare in sede di assegnazione dei seggi – in particolare quelli della Camera – costringendo la stessa piattaforma del ministero dell’Interno ad aggiornare gli elenchi già messi online. Per comprendere di cosa si tratta servono alcuni passaggi. Intanto bisogna tener presente che il Rosatellum attribuisce i posti in Parlamento con il metodo cosiddetto “top-down“. Per prima cosa, cioè, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) È ilpiù diabolico del diabolico, capace di riportare in sella chi già si vedeva senza seggio (Umberto, il tesoriere leghista Giulioo l’ex ministra Marianna Madia) e di far fuori chi invece era convinto di essere dentro (la renziana Lucia Annibali o la giovane dem Caterina Cerroni): parliamo dell'”” che la legge elettorale ha fatto scattare in sede di assegnazione dei seggi – in particolare quelli della Camera – costringendo la stessa piattaforma del ministero dell’Interno ad aggiornare gli elenchi già messi online. Per comprendere di cosa si tratta servono alcuni passaggi. Intanto bisogna tener presente che ilattribuisce i posti in Parlamento con il metodo cosiddetto “top-down“. Per prima cosa, cioè, ...

