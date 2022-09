Ecoitaliasolidale | la Capitale impreparata con il maltempo

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 settembre 2022), laprosegue ad esserecon il maltempo – “Il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha già emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 settembre e per le successive 12-18 ore sull’intero territorio regionale con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Però il rischio per laanche con l’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Gualtieri, è sempre lo stesso, caduta di alberi e rami non portati e strade allagate”. A lanciare ancora una volta l’allarme Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologistae Fabio Ficosecco responsabile romano . “Siamo in autunno e la caduta delle foglie è naturale, mentre non sembra naturale la mancanza di una adeguata ...