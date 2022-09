Ecco cosa c’è dietro la vendita di Eataly (Di venerdì 30 settembre 2022) Dalla scorsa settimana Eataly è un po’ meno italiana. Oscar Farinetti, l’imprenditore col baffo di Alba che l’ha fondata una ventina d’anni fa, ha ceduto il controllo a Investindustrial, fondo d’investimento con sede a Londra guidato dal noto finanziere Andrea Bonomi, nato e cresciuto a New York, doppio passaporto americano e svizzero. Stando al comunicato ufficiale, l’operazione punta a «supportare la crescita a livello internazionale di Eataly, ambasciatore del food Made in Italy», ma dietro il passaggio di consegne – con contestuale aumento di capitale da 200 milioni di euro interamente finanziato dall’acquirente – ci sono anche le difficoltà finanziarie in cui versa la catena di locali “gastrofighetta” ideata da Farinetti, dove alla bottega alimentare di alta fascia si affianca il ristorante tradizionalmoderno. Investindustrial ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) Dalla scorsa settimanaè un po’ meno italiana. Oscar Farinetti, l’imprenditore col baffo di Alba che l’ha fondata una ventina d’anni fa, ha ceduto il controllo a Investindustrial, fondo d’investimento con sede a Londra guidato dal noto finanziere Andrea Bonomi, nato e cresciuto a New York, doppio passaporto americano e svizzero. Stando al comunicato ufficiale, l’operazione punta a «supportare la crescita a livello internazionale di, ambasciatore del food Made in Italy», mail passaggio di consegne – con contestuale aumento di capitale da 200 milioni di euro interamente finanziato dall’acquirente – ci sono anche le difficoltà finanziarie in cui versa la catena di locali “gastrofighetta” ideata da Farinetti, dove alla bottega alimentare di alta fascia si affianca il ristorante tradizionalmoderno. Investindustrial ha ...

