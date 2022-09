Eboli, Sfera Ebbasta in arrivo al PalaSele: ospite Luchè (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – The king is back: dopo le prime esplosive date da tutto esaurito a Rimini, Milano e Roma, il Famoso Tour di Sfera Ebbasta arriva al PalaSele di Eboli domani, sabato 1 ottobre. L’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite in Italia e non solo, sta finalmente presentando sul palco Famoso, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l’EP Italiano realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio per Island. Dopo aver infranto qualsiasi record di ascolti con la propria musica e dopo aver girato l’Europa con il Famoso European Tour e l’Italiano SUMMER TOUR, Sfera Ebbasta sta portando finalmente le sue hit sui più prestigiosi palchi d’Italia. “Sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – The king is back: dopo le prime esplosive date da tutto esaurito a Rimini, Milano e Roma, il Famoso Tour diarriva aldidomani, sabato 1 ottobre. L’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite in Italia e non solo, sta finalmente presentando sul palco Famoso, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l’EP Italiano realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio per Island. Dopo aver infranto qualsiasi record di ascolti con la propria musica e dopo aver girato l’Europa con il Famoso European Tour e l’Italiano SUMMER TOUR,sta portando finalmente le sue hit sui più prestigiosi palchi d’Italia. “Sono ...

